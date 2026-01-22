Daugavpils Kultūras pilī būs skatāma mākslinieces Lienes Kivičas personālizstāde
No 30. janvāra līdz 3. martam Daugavpils Kultūras pilī būs skatāma mākslinieces Lienes Kivičas personālizstāde “Zelts nav krāsa - tas ir klusums, kas spīd”.
Apmeklētājiem būs iespēja baudīt vizuāli un emocionāli piesātinātas gleznas, kas aicina skatītājus ļauties gaismai, klusumam un iekšējam mieram, informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.
Izstādes koncepcijas pamatā ir vēstījums, ka patiesā bagātība slēpjas klusumā, atturībā un iekšējā gaismā. Katrs darbs kļūst par telpu, kurā skatītājs var simboliski ieiet, apstāties un sadzirdēt sevi. Tā ir pieredze, kas notiek ne tikai telpā, bet arī cilvēkā, kā saruna ar sevi, kur krāsa pārtop sajūtā, bet klusums - dziedinošā mierā.
Liene Kiviča ir radoša personība, profesionāla māksliniece un dizainere ar akadēmisku izglītību. Viņas māksla ir cieši saistīta ar iekšējo pasauli, meditāciju un sajūtu telpu, kur glezniecība kļūst par dziedināšanas un izpratnes procesu. Savā personālizstādē Daugavpils Kultūras pilī māksliniece pievērsusies abstraktajai glezniecībai, īpaši izceļot gaismas simbolisko un emocionālo nozīmi.
Izstāde “Zelts nav krāsa - tas ir klusums, kas spīd” Daugavpils Kultūras pilī (Smilšu ielā 92) būs skatāma no 30. janvāra līdz 3. martam.