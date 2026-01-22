Novadu ziņas
Šodien 17:29
Izveido reģionālo autobusu pieturu “Ilūkstes Raiņa vidusskola”
Atsaucoties pašvaldības un iedzīvotāju ierosinājumiem, no 2026. gada 25. janvāra Augšdaugavas novadā izveidota jauna reģionālo autobusu pietura.
Reģionālo autobusu pieturu “Ilūkstes Raiņa vidusskola” (atrodas Augšdaugavas novada Ilūkstē uz Raiņa ielas) pasažieri turpmāk varēs izmantot reģionālās nozīmes maršruta nr. 7897 Daugavpils–Zasa–Jēkabpils katras dienas reisos plkst. 11.30 un plkst. 18.10 no Daugavpils autoostas, kā arī plkst. 7.40 un plkst. 14.05 no Jēkabpils autoostas, vēstī VSIA “Autotransporta direkcija”
Izmaiņas SIA Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Latgales plānošanas reģionu.
Aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.