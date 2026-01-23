Latvijā tiks mainīts likums, kas ļaus ātrāk piedzīt naudu no parādniekiem
Valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz būtiski paātrināt parādu piedziņu gadījumos, kad par parādu nav strīda. Vienlaikus izmaiņas palīdzēs samazināt tiesu noslodzi un administratīvo slogu.
Plānotās izmaiņas paredz saistību piespiedu izpildes brīdinājuma kārtības (SPIBK) pilnīgu automatizāciju Tiesu informatīvajā sistēmā bezstrīdus lietās, kurās parādnieks atzīst parādu un netiek izšķirts tiesību strīds pēc būtības lietās. Sistēma nodrošinās pieteikumu pieņemšanu, formālo datu pārbaudi un paziņojumu nosūtīšanu, balstoties uz likumā noteiktiem kritērijiem. Šādos gadījumos netiek vērtēta parāda pamatotība, pierādījumi vai pušu argumenti, un procesa rezultāts ir atkarīgs no noteikto kritēriju izpildes un parādnieka reakcijas.
Automatizācija ļaus tiesām vairāk resursu veltīt lietām, kurās pastāv reāls strīds. Lēmumi tiks ģenerēti tiešsaistē un apliecināti ar kvalificētu elektronisko zīmogu.
Plānots, ka jaunais automatizētais risinājums sāks darboties 2026. gadā. Tas padarīs parādu piedziņas procesu ātrāku, vienkāršāku un mūsdienīgāku, vienlaikus neietekmējot personām pieejamo tiesību un pienākumu apjomu, jo nemaina SPIBK procesu pēc būtības. Izmaiņas mazinās birokrātisko slogu un izmaksas, nodrošinot sabiedrībai skaidrāku un efektīvāku parādu piedziņas kārtību.
2025. gada 1. aprīlī stājās spēkā izstrādātie grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz izmaiņas brīdinājuma izsniegšanā saistību piespiedu izpildē. Jaunā kārtība motivē parādniekus ātrāk risināt savas parādsaistības, tādējādi izvairoties no tiesvedības procesiem nākotnē un turpmāka parādu apjoma pieauguma.
Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā ir vienkāršota tiesvedības procedūra, kas nodrošina ātrāku un arī lētāku iespēju atgūt parādus, par kuriem nav strīdu, kā arī samazina izmaksas pašam parādniekam.
Procedūras pamatā ir kreditora veidlapā izklāstīts un caur tiesu izsniegts brīdinājums parādniekam par parādu. Tiesa parādniekam nosūta brīdinājumu par parāda piespiedu izpildīšanu, kopā ar atbildes veidlapu, kurā parādniekam jāatzīmē vai tas parādu atzīst vai arī tam ir iebildumi pret parāda pamatotību.