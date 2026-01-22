Izdota pastmarka ar Dienvidkurzemes novada ģerboni
“Latvijas Pasts” laidis klajā šī gada pirmās pastmarkas, tostarp jauno Dienvidkurzemes novada ģerboņa marku, kas no 9. janvāra pieejama 75 tūkstošu tirāžā ar nominālvērtību 4,41 eiro. Vienlaikus izdotos filatēlijas izdevumus papildina Sēlijas un Siguldas novadu pastmarkas un 500 eksemplāru pirmās dienas aploksne.
“Latvijas Pasts” izdevis šogad pirmās jaunās pastmarkas. To vidū ir arī pastmarka ar Dienvidkurzemes novada ģerboni. Tā pieejama no 9. janvāra.
Pastmarka ar Dienvidkurzemes novada ģerboni pieejama 75 tūkstošu eksemplāru tirāžā. Tās nominālvērtība ir 4,41 eiro, kas nozīmē, ka pastmarka ir piemērota vienkāršu vēstuļu līdz 20 gramiem nosūtīšanai uz pārrobežas valstīm (izņemot Eiropas ekonomiskas zonas valstīm).
Atgādināsim, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldības ģerbonis izstrādāts pēc 2021. gada vidū īstenotās administratīvi teritoriālās reformas, kad kopīgā novadā apvienojās astoņi bijušie novadi. Tā jauno ģerboni - sarkanu lauvu sudraba laukā - Valsts heraldikas komisija vienbalsīgi apstiprināja 2022. gada 8. jūnijā. To izstrādāja pieredzes bagāti mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs, kas jau iepriekš bija izstrādājuši 114 bijušo novadu, pilsētu un pagastu ģerboņus, kā arī dzimtu un juridisku personu ģerboņus. Ģerboņa idejas pamatā ir Dienvidkurzemes nozīmīgā loma Latvijas Valsts vēsturē.
Šajā pašā pastmarku laidienā izdotas arī Sēlijas un Siguldas novadiem veltītas pastmarkas ar to ģerboņiem.
Līdz ar jaunajām pastmarkām izdota arī pirmās dienas aploksne 500 eksemplāru tirāžā. Uz tās, tāpat kā uz pastmarkām, attēloti trīs novadu ģerboņi un katra novada atrašanās vieta Latvijas kartē.
Filatēlijas izdevumu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Jaunās pastmarkas sākotnēji varēs iegādāties lielāko pilsētu klientu centros un pasta nodaļās, kā arī “Latvijas Pasta” e-veikalā. Savukārt pirmās dienas zīmogošana paredzēta 9. janvārī no plkst. 9.00 Elizabetes ielas pasta nodaļā, Rīgā.