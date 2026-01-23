Kāpēc “Maxima” veikalos ir zilas cenu zīmes?
Ja esi ievērojis, ka daudzu preču cenu zīmes “Maxima” veikalos ir kļuvušas zilas, iespējams, esi sācis domāt, ko tas īsti nozīmē. Zilās cenu zīmes nav nejaušība – tā atspoguļo īpašu “Maxima Latvija” iniciatīvu “Zila cena – zema cena”, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju iepirkties vēl izdevīgāk ikdienā. Kuras preces ir marķētas ar zilām cenu zīmēm un kādas priekšrocības tās sniedz klientiem, to skaidro “Maxima Latvija”.
“Ja plauktā redzat preci ar zilu cenu zīmi, varat būt droši, ka šī prece ir daļa no iniciatīvas “Zila cena – zema cena”, kuras ietvaros ir samazinātas regulārās cenas teju 4000 precēm. Šī iniciatīva radīta, lai pircējiem būtu iespēja papildus īstermiņa piedāvājumiem, iepirkties arī ilgtermiņā par zemām cenām. Tas ļauj pircējiem iepirkties paredzamāk un atvieglos savu un savas ģimenes ēdienkartes plānošanu. Turklāt šī iniciatīva guvusi lielu atsaucību no Latvijas sadarbības partneriem kā rezultātā vairāk nekā 60 % no šīs iniciatīvas produktu saraksta ir tieši vietējo sadarbības partneru. Mūsu mērķis ir, lai ikviens varētu plānot savus ikdienas iepirkumus pārskatāmi, vienlaikus ietaupot laiku un līdzekļus,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Zilā cenu zīme – vieglākai ikdienas iepirkšanās pieredzei
Zila cenu zīme simbolizē iniciatīvu “Zila cena – zema cena” un to, ka teju 4000 precēm regulārā cena ir samazināta vidēji par 22 %. Šobrīd iniciatīva aptver aptuveni piekto daļu no visa veikala sortimenta un tajā ir iekļautas visdažādākās ikdienā būtiskas preces, sākot no piena, gaļas un zivju izstrādājumiem līdz augļiem, dārzeņiem, maizei, bakalejai un dzērieniem. Tas nozīmē, ka iepirkšanās ir vienkāršāka un pārskatāmāka – vairs nav nepieciešams meklēt atlaižu piedāvājumus, bet var plānot savu iepirkumu grozu ar kvalitatīviem produktiem, kas ilgtermiņā pieejami par samazinātu cenu.
Zilā krāsa palīdz bremzēt inflāciju
Ņemot vērā plašo preču sortimentu un “Maxima” veikalu pieejamību visā Latvijā, iniciatīva “Zila cena – zema cena” palīdz stabilizēt ikdienas iepirkšanās izdevumus. Regulāri samazinātās cenas ļauj pircējiem plānot savas ēdienreizes un iepirkšanos ilgtermiņā, samazinot ikdienas izdevumu svārstības un veicinot iepirkšanās paredzamību.
Plaša izvēle ar Latvijā ražotiem produktiem
Iniciatīva guvusi plašu atbalstu no vietējiem sadarbības partneriem, kuru produkti veido vairāk nekā 60 % no visa “Zila cena – zema cena” sortimenta. Tas ļauj pircējiem piekļūt kvalitatīviem, Latvijā ražotiem produktiem par zemām cenām, vienlaikus veicinot vietējo ražotāju produktu noietu. Tajā atradīsiet iecienītus produktus no “Ezerkauliņi”, “Dimdiņi”, “Laima”, “Staburadze”, “Ekselence”, “Rēzeknes gaļas kombināts”, “Ķekava”, “Latvijas Maiznieks” un daudziem citiem.
Plašāku informāciju par pieejamajiem produktiem un to klāstu var atrast https://www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena .