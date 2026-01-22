Piektdien nav gaidāmas būtiskas izmaiņas laikapstākļos
foto: Zane Bitere/LETA
Piektdien Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, gaiss kļūs nedaudz vēsāks, prognozē sinoptiķi.

Vietām mazliet snigs un vietām uzspīdēs saule.

Pūtīs mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, dažviet Kurzemē ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra naktī un dienā būs -5..-10 grādi, vietām valsts austrumos tā noslīdēs līdz -13 grādiem.

Rīgā darba nedēļas pēdējā dienā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, vējš mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra būs -6..-8 grādi.

