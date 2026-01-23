Viktors Valainis piedāvā Īlonam Maskam iegādāties "airBaltic"
19. janvārī ASV uzņēmējs Īlons Masks sociālajā platformā "X" ievietoja tvītu, uzdodot jautājumu saviem sekotājiem: "Vai man vajadzētu iegādāties "Ryanair"?" Šis jautājums radījis lielu rezonansi, un vairāki tūkstoši "X" lietotāju reaģēja uz šo ierakstu.
Viens no tiem bija Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš piedāvāja Īlonam Maskam iegādāties nevis "Ryanair", bet gan Latvijas nacionālo aviokompāniju "airBaltic". Valainis raksta: "Pērciet "airBaltic". Viņiem jau ir "Starlink" – pierādiet, ka varat izveidot kaut ko spēcīgāku par "Ryanair".", norādot, ka "airBaltic" jau izmanto "Starlink" tehnoloģiju, kas pierāda uzņēmuma spēju strādāt ar modernām inovācijām un attīstīt konkurētspējīgus risinājumus.
Buy AirBaltic. They already have Starlink-prove you can build something stronger than Ryanair— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) January 21, 2026
Jau ziņots, ka uz šo Maska jautājumu vienaldzīgs nepalika arī Īrijas zemo cenu lidsabiedrības “Ryanair” vadītājs Maiklu O’Līrijs. Reaģējot uz Maska ierakstiem aviokompānija izsludinājusi akciju ar nosaukumu “Big Idiot”, piedāvājot lētākas aviobiļetes, kas, kā norādīts reklāmā, paredzētas “Maskam un citiem platformas "X" idiotiem”.