“Ryanair” par godu Īlonam Maskam uzsāk īpašu akciju - “idiotu sēdvietas”
Strīds starp Īrijas zemo cenu lidsabiedrības “Ryanair” vadītāju Maiklu O’Līriju un ASV uzņēmēju Īlonu Masku turpinās, un tas nu jau pāraudzis arī ironiskā reklāmas kampaņā. Aviokompānija izsludinājusi akciju ar nosaukumu “Big Idiot”, piedāvājot lētākas aviobiļetes, kas, kā norādīts reklāmā, paredzētas “Maskam un citiem platformas "X" idiotiem”.
“Ryanair” savā mājaslapā ar ironiju aicina interesentus biļetes iegādāties iespējami ātri, piebilstot, ka tas jādara, pirms tās visas izpērk pats Masks. Akcijas ietvaros 100 000 vienvirziena biļešu tiek piedāvātas par 16,99 eiro.
Don’t thank us, thank that big “IDIOT” @elonmusk 👀— Ryanair (@Ryanair) January 20, 2026
Sale now on👇https://t.co/0c6IvsKyyB pic.twitter.com/JAxRNzaYTa
Konflikts starp O'Līriju un Masku saasinājās pēc tam, kad Masks sociālajā tīklā "X" sarīkoja aptauju par iespējamu “Ryanair” iegādi. Aptaujā piedalījās gandrīz 900 tūkstoši lietotāju, un aptuveni 75% respondentu ideju atbalstīja.
Savukārt O’Līrijs intervijā aģentūrai “Reuters” norādīja, ka viņu neinteresē Maska satelītinterneta pakalpojuma “Starlink” ieviešana lidsabiedrības lidmašīnās. Lai gan “Starlink” kļūst arvien populārāks aviācijas nozarē, “Ryanair” vadītājs uzsvēra, ka uzņēmums orientējas uz zemākajām iespējamajām cenām un, viņaprāt, pasažieri nevēlētos maksāt papildus par šādu pakalpojumu.
Masks savukārt apgalvoja, ka O’Līrija aprēķini par papildu degvielas patēriņu, kas varētu rasties aerodinamisko izmaiņu dēļ, uzstādot “Starlink” termināļus, esot kļūdaini.
Pēc šiem izteikumiem abi uzņēmēji turpināja publiski apmainīties ar asiem un personiskiem komentāriem.