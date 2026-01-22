"Melnajā tirgū" to vērtība būtu aptuveni 30 000 eiro - pabeigta izmeklēšana par nelegālo cigarešu krājumu Ogrē
Jau iepriekš ziņots, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi 2025. gada 11. novembrī Ogrē aizturēja vīrieti, kas saistīts ar nelegālo cigarešu apriti Rīgas reģiona teritorijā. Veicot vairākas kratīšanas, atsavināts kopumā 320 000 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Kriminālprocesā pabeigta izmeklēšana un tas nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas darbinieki Ogrē veica sešas kratīšanas saistībā ar nelikumīgu cigarešu apriti Rīgas reģionā.
Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī tika aizturēta viena persona – 1967. gadā dzimis vīrietis, kurš Ogres pilsētas teritorijā realizācijas nolūkā uzglabāja cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Neatliekamības kārtībā veicot kratīšanu piecos nekustamajos īpašumos un vienā automašīnā, tika atrasts un izņemts 320 000 dažādu marku (“Davidoff”, “Marlboro”, “Winston”, “Nz Gold”) cigarešu bez LR akcīzes nodokļa markām.
Pēc neatliekamo procesuālo darbību veikšanas, aizturētais vīrietis tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Iepriekš policijas redzeslokā viņš nebija nonācis.
Ja izņemtās cigaretes būtu nonākušas “melnajā tirgū”, to vērtība būtu aptuveni 30 000 eiro. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka cigaretes bija paredzēts realizēt Rīgas reģionā.
Šā gada 14. janvārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 3. biroja 1. nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu un nosūtījušas kriminālprocesu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas – par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.