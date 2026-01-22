Jelgavā pastiprina fokusu uz vardarbības prevenciju izglītības iestādēs
Jelgavas pilsētas pašvaldībā plānots pastiprināt cīņu pret vardarbību skolās, fokusējoties uz prevenciju, informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību departaments.
Pašvaldībā uzsver, ka plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījušais gadījums, kurā Jelgavas Pārlielupes pamatskolā kāds trešās klases skolēns fiziski nodarījis pāri pirmklasniecei, tiek uztverts nopietni.
Pašvaldības speciālisti sniedz palīdzību cietušās meitenes ģimenei, vienlaikus stiprinot drošības pasākumus un preventīvo darbu izglītības iestādēs. Tāpat piedāvāta psihologa palīdzība, Bāriņtiesas un Sociālo lietu pārvaldes speciālistu atbalsts, taču pagaidām ģimene no tā esot atteikusies, informēja pašvaldībā.
Veidojot pašvaldības budžetu, plānots līdzekļus piešķirt drošības pasākumiem skolās, piemēram, plānots sākt videonovērošanas kameru uzstādīšanu, skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Aigars Rublis (JV).
Pašvaldība plāno no 2026. gada bērnudārzu un skolu vadības komandām reizi mēnesī rīkot darba sanāksmes ar atbalsta speciālistiem un iestāžu vadītājiem, lai runātu par vienaudžu savstarpējām attiecībām, vardarbību, mobingu izglītības iestādēs, situāciju risināšanu un iespējamo trūkumu novēršanu ikdienas darbā. Pirmā tikšanās notiks nākamnedēļ.
Jelgavas Izglītības pārvaldē uzsver, ka vecākiem ir būtiska loma problēmu savlaicīgā pamanīšanā un risināšanā. "Ja vecāki redz, ka viņu bērns ir satraukts, vai viņiem ir informācija par incidentiem starp bērniem un jauniešiem, nepieciešams nekavējoties vērsties pie klases audzinātāja vai skolas vadības, lai pēc iespējas ātrāk atrastu cēloni un to risinātu, novērstu jebkādu konflikta tālāko attīstību. Katrs gadījums ir individuāli risināms," uzver Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Tāpat bērniem un jauniešiem, vecākiem un pedagogiem Jelgavas Izglītības pārvaldē pieejamas bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas dažādu grūtību risināšanā.