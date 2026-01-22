Brenguļu autotrasē ar rekordlielu dalībnieku skaitu aizvadīts Folkreisa un autokrosa Ziemas kausa posms
18. janvārī Brenguļu autotrasē aizvadītās Folkreisa un autokrosa Ziemas kausa 2. posma sacensības organizatoru vērtējumā izdevās tik tiešām lieliskas, pulcējot vairāk nekā 70 dalībnieku, kas nozīmē, ka trasi un Valmieras novadu apmeklēja vairāki simti viesu no citiem valsts reģioniem un pilsētām. Tāpat cīņu vietu apmeklēja vairāki simti klātienes skatītāju un mediju pārstāvji.
Vairāk nekā 70 dalībnieku ir viens no ziemas autokrosa sezonas pēdējo gadu lielākajiem dalībnieku skaitiem gan Brenguļu autotrasē, gan šajā sporta veidā kopumā. Ziemas braukšana ir ne tikai aizraujoša un krietni atšķirīga no vasaras cīņām, bet arī pamatīga skola katram dalībniekam, gan jaunajam sportistam, gan jau pieredzējušiem krosa un Folkreisa meistariem. Gandarījums, ka svētdienas sacensības izdevās tik baudāmas gan sportistiem, gan skatītājiem!
Par sacensībām no sportiskās puses – Brenguļu autotrases cīņas sarūpēja Folkreisam un autokrosam pārsteidzošus rezultātus. Folkreisa pamatklasē uzvaru guva Baiba Beržuka, kura ir pirmā dāma Folkreisa 17 gadu vesturē, kura guvusi uzvaru kopējā ieskaitē. Uzvarot Dāmu kausa atsevišķajā finālā viņa kļuvusi arī par uzvarām bagātāko Folkreisa Dāmu klases dalībnieci, gūstot 13. uzvaru šajā ieskaitē.
Folkreisa pamatklasē otro vietu aiz Baibas guva Klāvs Žvagins, kas ir vēl viens zīmīgs pārsteigums: pirmkārt, Klāvam šis ir pirmais kopējās ieskaites pjedestāls, otrkārt, Klāvs ir Baibas Beržukas dēls – tātad ģimenes dubultuzvara! Trešo vietu pamatklasē guva Adrians Nikels no Jaunklidža, arī viņam šis ir pirmais Folkreisa pjedestāls.
Folkreiss 4WD klasē (automašīnas ar visu riteņu piedziņu) uzvaru sasniedza Madars Krapāns, aiz sevis atstājot smiltenieti Edgaru Trallu un siguldieti Ivo Gabrānu. Folkreiss RWD klasē (aizmugures riteņu piedziņa) uzvaru sasniedza Elmārs Orlovs, aiz sevis atstājot Elviju Haku un Igoru Makarovu.
Autokrosa Ziemas kausa klasē uzvaru sasniedza Valmiermuižas braucējs Mārtiņš Meļķis, kļūstot par vienu no sezonas līderiem. Aiz viņa pozīcijas guva Māris Riekstiņš un Ivo Gabrāns, kurš dienas gaitā startēja divās klasēs, abās gūstot trešo vietu.