Pērn daudzi vilcienu pasažieri "brauca pa zaķi"
Vilcienu pasažieriem pagājušajā gadā par braukšanu bez derīgas biļetes izrakstīti vairāk nekā 1400 līgumsodu, kas ir par 24% vairāk nekā 2024. gadā, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Kompānijā skaidroja, ka pēdējo mēnešu laikā, kopš vilcienos darbu sākuši biļešu kontrolieri, novērojams izrakstīto līgumsodu skaita pieaugums. Tas galvenokārt skaidrojams ar sistemātiskām pārbaudēm vilcienos, efektīvāku kontroli, kā arī to, ka biļešu kontroli veic "Vivi" darbinieki, nodrošinot vienotu pieeju un regularitāti.
Vienlaikus uzņēmumā norāda, ka pasažieru informētība par biļešu iegādes kārtību pieaug, jo biļetes arvien biežāk tiek iegādātas savlaicīgi un izrakstīto līgumsodu skaits katru mēnesi būtiski nemainās.
Pērn 15. jūlijā vilcienos stājās spēkā jauna līgumsodu kārtība par braukšanu bez derīgas biļetes un citiem pārvadājumu noteikumu pārkāpumiem.
Jaunā kārtība paredz samazinātus sodus pasažieriem, kuri izvēlas tos apmaksāt uzreiz pie biļešu kontroliera, vienlaikus palielinot soda apmēru gadījumos, kad apmaksa tiek veikta pēc tam.
Ja pasažieris brauc vilcienā bez derīgas biļetes vai nav to iegādājies, tad līgumsods ir 25 eiro, ja to samaksā uz vietas pie biļešu kontroliera. Savukārt, ja sods tiek izrakstīts rēķina veidā un samaksāts vēlāk, līgumsods ir 50 eiro.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.