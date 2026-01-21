Varonīgs vīrietis Madonā izglābj ledū ielūzušu makšķernieku. "Laikam Dievs stāvēja klāt!"
Pavisam nesen lazdonietis, Ivars Bērziņš, brauca gar kādu Madonas ezeru, līdz sniegotajā ledū pamanīja tumšu pleķi. Nelāgas priekšnojautas dzīts, viņš apturēja auto un tad arī sadzirdēja cilvēka palīgā saucienus.
Kā "ReTV" norāda Ivars, viņš nekavējoties metās vīrietim palīgā un tikai pusceļā apjauta, ka telefonu aizmirsis mašīnā. Par laimi, tuvumā bija cits auto, kuram vīrietis uzsauca, lai izsauc glābējus.
Ivars norāda, ka, steidzoties makšķerniekam palīgā, manījis, ka viņam visapkārt ir izsists ledus. "Viņš bija mēģinājis pats tikt ārā," pauž vīrietis. Tikmēr brīdī, kad Ivars steidzās makšķerniekam palīgā, zem viņa kājām sāka krakšķēt ledus. "Es apgūlos, pametu jaku un kaut kā izdevās izvilkt [makšķernieku no ūdens],” notikuma gaitu atminas vīrietis.
Viņš atzīst, ka, atrodoties uz ledus, izjuta bailes. “Bija bailes, bet [ja neietu palīgā], tad būtu sirdsapziņas pārmetumi," pauž vīrietis, norādot, ka, iespējams, nevarētu sev piedot, ja vīrietis nebūtu izglābts.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Madonas daļas kaprālis, ugunsdzēsējs glābējs Oskars Laucis uzslavē Ivaru par varonību, norādot, ka viņš metās vīrietim palīgā bez domāšanas. Viņš nosaka, ka Ivars īstajā laikā gadījies īstajā vietā. "Laikam Dievs kaut kādā ziņā ir stāvējis šinī situācijā klāt!" pauž glābējs.
Tikmēr VUGD atgādina, ka, pamanot šādas situācijas, būtu nekavējoties jāzvana 112, jāpiesaka notikums un tikai tad jāplāno tālākās darbības. Tāpat būtiski ir novērtēt savus spēkus, jo situācija var beigties slikti arī pašam glābējam. VUGD norāda, ka pie plāna ledus ir maksimāli jāpalielina atbalsta laukums – jāpārvietojas guļus vai rāpus. Ja situācija ir ļoti bīstama, labāk neiet klāt vispār, bet izmantot pieejamus priekšmetus, piemēram, nolauztu zaru vai striķi. Cietušo nevajadzētu fiziski vilkt ārā – drošāk ir pasniegt viņam kādu priekšmetu, pie kura pieturēties, un vilkt viņu ārā pakāpeniski, no attāluma.