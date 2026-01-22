Pie Latvijas dzīvokļu un māju īpašniekiem vēršas ar paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Pašlaik pašvaldības aprēķina nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par 2026. gadu un janvāra beigās sāks pakāpenisku paziņojumu izsūtīšanu par tā samaksu.
Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri joprojām saņem NĪN paziņojumus pastkastītēs, tiek aicināti pāriet uz šo paziņojumu saņemšanu elektroniskā veidā.
Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir aktivizējušas oficiālo elektronisko adresi, nav jāveic nekādas papildu darbības — pašvaldība automātiski nosūtīs NĪN maksājuma paziņojumus uz oficiālo elektronisko adresi.
2021. gadā tikai 25,5% NĪN maksājuma paziņojumu fiziskajām personām tika nosūtīti elektroniski, 2024. gadā — jau 41,9%, bet 2025. gadā — 52,1%.
2025. gadā vairākas pašvaldības pārsniedza 60% slieksni pēc elektroniski piegādāto NĪN maksājuma paziņojumu īpatsvara fiziskajām personām. To izdevās panākt Ādažu, Kuldīgas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Preiļu, Saulkrastu un Tukuma novados.
Ja iedzīvotājam nav aktivizēta valsts oficiālā elektroniskā adrese, portālā "epakalpojumi.lv" dažu minūšu laikā iespējams iesniegt pieteikumu NĪN maksājuma paziņojumu saņemšanai e-pastā.
Ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav elektroniskās autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu NĪN maksājuma paziņojumu elektroniskai saņemšanai var aizpildīt pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Ja nekustamais īpašums atrodas vairākās pašvaldībās, iesniegums jāiesniedz katrā pašvaldībā atsevišķi.