2019. gada 19. oktobrī Hanzas peronā ar krāšņu koncertu savu 70 gadu jubileju svinēja slavenais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, ar kuru kopā šajā skaistajā notikumā bija arī abi brāļi (attēlā no kreisās) Andrejs un Jānis.
Sabiedrība
Šodien 17:05
Vientulībā miris izcilā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa brālis Jānis Rītiņš
Izcilā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa dzimta bija trimdas latvieši, taču sirdī vienmēr nesa mīļo Latviju. Rītiņi cerēja mūža otrajā daļā apvienoties un visi kopā pavadīt to dzimtenē, kur ir viņu saknes. Diemžēl kopābūšanas laiks bija īss, jo liktenis bija lēmis citādi. Trīsarpus gadus pēc Mārtiņa aiziešanas mūžībā viņam sekojis Jānis.
Brāļiem Mārtiņam, Andrejam un Jānim skaistas vecumdienas kopā neizdevās pavadīt ilgi. 2022.gada 11.februārī no Covid-19 komplikācijām 72 gadu vecumā mūžībā devās Mārtiņš Rītiņš, bet 2025.gada 6.novembrī 82 gadu vecumā viņam sekoja Jānis Rītiņš, tā šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Latvijā palikušā brāļa Jāņa Rītiņa dzīves pavediens aprāvās pēkšņi un negaidīti vientulībā. Andrejs par mīļotā brāļa zaudējumu diemžēl bija spiests sērot attālināti, jo, tā kā tikai pirms dažiem mēnešiem bija aizlidojis uz Kanādu, tad uz brāļa atvadām Rīgas krematorijā nevarēja ierasties.
