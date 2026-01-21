Veidos murāli tunelī pie Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas
Māksliniekus un radošas personas aicina pieteikties murāļa jeb sienas apgleznojuma veidošanai tunelī pie Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas, informēja Rīgas plānošanas reģiona komunikācijas speciāliste Inese Ozoliņa.
Murāļa tēmas ir klimata noturība, zaļa pilsētvide, pilsētas veselība un tamlīdzīgas.
Rīgas plānošanas reģiona telpiskās plānošanas eksperte un starptautiskā projekta "Urban ReLeaf" projekta vadītāja Latvijā Sabīne Skudra stāsta, ka ideja par murāļa veidošanu radās, lai pievērstu rīdzinieku uzmanību klimata pārmaiņām pilsētā. Viņa norāda, ka Rīga arvien biežāk saskaras ar klimata pārmaiņu izaicinājumiem, paaugstinoties temperatūrai pilsētā. Tāpēc pilsētplānošanā arvien lielāku lomu ieņem zaļās zonas efektīva izmantošana un satiksmes mierināšanas pasākumi, iesaistot plānošanā iedzīvotājus un to kopienas, norāda Skudra.
Zaļās zonas, koku stādījumi, ūdens elementi un ilgtspējīga infrastruktūra palīdz mazināt ekstremālu laikapstākļu sekas un vienlaikus uzlabo iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, viņa norāda.
Konkursā aicināti pieteikties kuratori, producenti, vizuālie mākslinieki un radošās apvienības; praktizētāji ar pieredzi kopradē vai kopienu iesaistē.
Konkursa dalībniekam plānots honorārs 2500 eiro apmērā, neieskaitot tehniskās izmaksas paša murāļa izveidē. Pieteikšanās plānota līdz 6. februārim.