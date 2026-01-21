Māra Bērziņa. Foto: Latvijas Neirologu biedrība / Facebook
Sabiedrība
Šodien 11:31
Mūžībā devusies neiroloģe Māra Bērziņa
"Ar dziļām skumjām paziņojam, ka 2026. gada 15. janvārī mūžībā devusies ārste neiroloģe Māra Bērziņa, mūsu kolēģa profesora Jura Bērziņa dzīvesbiedre," vēstī Latvijas Neirologu biedrība. Atvadas no ārstes - piektdien, 23. janvārī.
Latvijas Neirologu biedrības pārstāvji, sērojot kopā ar dakteres piederīgajiem, raksta: "Māra Bērziņa bija mūsu biedrības ilggadēja biedre, kolēģ viņu atcerēsies kā gaišu, sirsnīgu un dzīvi mīlošu cilvēku, kura klātbūtne iedvesmoja apkārtējos ar mieru, cilvēcību un patiesu siltumu."
Atvadīšanās no Māras Bērziņas notiks piektdien, 23. janvārī, plkst. 13.00, Rīgas krematorijas Lielajā atvadu zālē (Varoņu ielā 3a).
"Mārai nepatika melnā krāsa, tādēļ melns apģērbs nav obligāts," teikts publiskajā paziņojumā.