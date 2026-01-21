Robežsargi aizturējuši policijas meklēšanā esošu Lietuvas pilsoni
Veicot pasažieru sarakstu pārbaudi, Ventspils ostā aizturēts policijas meklēšanā esošs Lietuvas pilsonis, informēja Valsts robežsardze.
Viņš Latvijā ieceļojis ar prāmi no Zviedrijas. Persona nodota Valsts policijai.
Savukārt Pāternieku robežkontroles punktā kāds Uzbekistānas pilsonis, izceļojot no Latvijas, robežsargiem uzrādīja viltotas automašīnas un piekabes Latvijas Starptautisko transportlīdzekļu apdrošināšanas polises. Par to sākts kriminālprocess un viltotie dokumenti izņemti.
Tikmēr Grebņevas un Terehovas robežkontroles punktā konstatēts viens Serbijas un viens Krievijas pilsonis, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus Šengenas zonas valstīs. Personas sauktas pie administratīvās atbildības.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti vienam Krievijas un vienam Igaunijas pilsonim.
Savukārt par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā robežsargi saukuši pie administratīvās atbildības vai lieguši šķērsot robežu 17 personām - septiņiem Baltkrievijas, četriem Krievijas, trīs Serbijas, diviem Moldovas un vienam Lietuvas pilsonim.
Pirmajās 20 janvāra dienās nav konstatēti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu.