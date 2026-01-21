Zīlītes putnu barotavā.
Šodien 08:48
Nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā gaidāms liels sals
Šīs nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā gaidāms liels sals, prognozē sinoptiķi.
22. janvāris būs šīs nedēļas siltākā diennakts, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..-8 grādiem, bet pūtīs mēreni stiprs austrumu vējš, kas radīs sajūtu, ka gaiss ir aukstāks. Vietām nedaudz snigs, vējš šur tur putinās veco sniegu - gaidāms sniegvilksnis.
Turpmākajās dienās gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies, svētdienas rītā daudzviet valstī, īpaši Latgalē un Vidzemē, tā var noslīdēt zem -20 grādiem. Arī nākamnedēļ sals brīžiem var pārsniegt 20 grādus.
Mākoņu daudzums būs mainīgs, palaikam gaidāms neliels sniegs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumu puses.
Pašreizējās prognozes februāra sākumam rāda gan liela aukstuma, gan neliela atkušņa iespējamību. Sagaidāms, ka februāris kopumā būs vēsāks par normu.