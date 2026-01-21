Diennakts vidējā gaisa temperatūra noslīdējusi 11 grādus zem normas
Diennakts vidējā gaisa temperatūra otrdien Latvijā noslīdēja 11 grādus zem normas - līdz -14,2 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Norma jeb 20. janvāra vidējā gaisa temperatūra 1991. - 2020. gadā Latvijā ir -3,3 grādi. Viszemāk - līdz -4,0 grādiem - diennakts vidējās gaisa temperatūras norma noslīd 22. - 26. janvārī, kā arī 6. februārī.
Minimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija -24,5 grādi no rīta Daugavpilī. Arī trešdien plkst. 4 Daugavpils novērojumu stacijas termometrs rādīja -24,5 grādus.
Tas ir lielākais sals Latvijā kopš 2024. gada 8. janvāra, kad vietām Latgalē gaisa temperatūra sasniedza -30 grādus.
Sagaidāms, ka šā gada janvāris kļūs par aukstāko mēnesi kopš 2012. vai 2011. gada februāra, kad mēneša vidējā temperatūra valstī bija attiecīgi -8,8 un -8,9 grādi. Iespējams, šis mēnesis būs aukstākais kopš 2010. gada janvāra, kad vidējā temperatūra pazeminājās līdz -11,5 grādiem.