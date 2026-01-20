Melnis: šobrīd atslēgušies abi "Estlink" elektroenerģijas starpsavienojuma kabeļi
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis soctīklā "X" paziņojis, ka "šobrīd ir atslēgušies abi "Estlink" Igaunijas-Somijas elektroenerģijas starpsavienojuma kabeļi".
"Šobrīd ir atslēgušies abi "Estlink" Igaunijas-Somijas elektroenerģijas starpsavienojuma kabeļi. Iemesls pagaidām nav zināms.
Latvijas elektroapgādes sistēma darbojas stabili, Lietuvas Polijas starpsavienojums darba kārtībā. Par jaunumiem informērsim tiklīdz būs plašāka informācija," rakstīja ministrs.
Pirms desmit gadiem atklātā "EstLink 2" kopējais garums ir 170 km, no kuriem 145 km ir zemūdens kabeļi. "EstLink 1" darbību sāka 2006. gadā, bet 2035. gadā Igaunija un Somija plāno pabeigt kabeli "EstLink 3".
Vēl pirms tam Baltijas jūrā reizē ar gāzesvadu "Balticconnector" tika bojāts vēl viens elektriskais kabelis starp Igauniju un Somiju. Tika uzskatīts, ka bojājumu Baltijas jūras dzelmē radīja Ķīnas kuģa enkurs.