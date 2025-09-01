Tehnisku problēmu dēļ pārtraucis darboties elektrokabelis "Estlink 1".
Pasaulē
Šodien 12:07
Tehnisku problēmu dēļ pirmdien pārtraucis darboties Igauniju un Somiju savienojošais elektrības kabelis "Estlink 1", elektroenerģijas biržu "Nord Pool" informējis Somijas pārvades sistēmu operators "Fingrid".
Kabelis pārtraucis darboties plkst.5.46 bojājuma dēļ transformatoru apakšstacijā Somijas pilsētā Espo.
Tiek prognozēts, ka "Estlink 1" nedarbosies vismaz līdz biržas tirdzniecības beigām pirmdien. Šis termiņš var tikt koriģēts, kad tiks iegūts vairāk informācijas par bojājuma cēloņiem, norādījis "Fingrid'.
Somijas sabiedriskais medijs "Yle", atsaucoties uz "Fingrid" pārstāvi, ziņo, ka nav pazīmju, kas liecinātu par tīšu infrastruktūras bojāšanu vai ārēju iejaukšanos.
"EstLink 1" nedarbojās arī no 25. līdz 29.augustam, kad tika veikta ikgadējā tehniskā apkope.
Šī elektrokabeļa jauda ir 350 megavati.