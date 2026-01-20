Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā.
Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā un dalīties pieredzē par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, to, kas novadā jau paveikts un kas vēl darāms.
Iesaistoties aptaujā, iedzīvotājs kļūs par daļu no novada attīstības – atbildes palīdzēs noteikt iedzīvotāju prioritātes un veidot līdzsvarotu, mūsdienīgu un dzīvošanai vēl pievilcīgāku Valmieras novadu.
Aptauja noris no 19. janvāra līdz 8. februārim. Aizpildi to elektroniski vai drukātā veidā – Valmieras novada informatīvā izdevuma janvāra numurā.
Aptaujas aizpildīšana aizņem vien dažas minūtes. Atstājot savu e-pastu aptaujas beigās, vari piedalīties izlozē un laimēt uzņēmumu, kas saņēmuši preču zīmi "𝐑𝐚𝐝𝐢̄𝐭𝐬 𝐕𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐯𝐚𝐝𝐚̄", labumu grozu.
Aizpildītās drukātās anketas līdz 8. februārim iespējams ievietot pastkastēs pie apvienību pārvaldēm, pašvaldības ēkas Valmierā un novada bibliotēkās.