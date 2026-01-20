Par Latvijas 2026. gada arheoloģisko pieminekli izvēlēti divi blakus esoši pilskalni
Latvijas arheologu biedrība par Latvijas 2026. gada arheoloģisko pieminekli izvēlējusies divus blakus esošus pilskalnus – Grebu pilskalnu un Grebu Bļodas kalnu – pilskalnu, kas atrodas Dikļu pagastā.
Šie pilskalni par gada arheoloģisko piemineklī izvēlēti tādēļ, ka tā ir viena no vietām, kur, iespējams, varētu būt atradusies 1226. gada zemju dalīšanas dokumentos minētais lībiešu Metsepoles zemes centrs – Metsepoles pils.
Līdz šim par abiem pilskalniem un to apkārtnes apdzīvotību ir zināms maz, tādēļ 2026. gadā Latvijas arheologu biedrība plāno veikt padziļinātu izpēti Grebu pilskalnos un to apkārtnē, lai iegūtu jaunus datus par šīs vietas apdzīvotību aizvēsturē un viduslaikos.
Grebu pilskalns un Grebu Bļodas kalns – pilskalns ir divi blakus esoši pilskalni, kas atrodas purvainā apvidū Valmieras novada Dikļu pagastā.
Abi pilskalni ir savrupi kalni ar mākslīgi nostāvinātām nogāzēm, kas novietoti stratēģiski un ģeogrāfiski labi nocietinātā vietā, jo no ziemeļu, austrumu un rietumu puses tiem piekļuvi apgrūtina plašais Ozolu purvs, bet no dienvidiem netālu esošais Tīru (Zeltiņu) purvs.
Ģeogrāfiskais novietojums un un abu pilskalnu tuvums pētniekiem 20. un 21. gadsimtā ir ļāvis izteikt ideju, ka Grebu pilskalnos, iespējams, atradusies Metsepoles pils “castrum Mezempol”, kuras atrašanās vietu arheologi un citi pētnieki meklē jau kopš 19. gs. beigām, bet tā līdz šim tā arī nav precīzi lokalizēta.
Divu vai vairāku pilskalnu atrašanās blakus parasti liecina par kādu lielāku senatnes centru, tā tas ir gan Gaujas lībiešu zemē, kur Turaidā blakus atrodas Turaidas pilskalns un Kārļa kalns, gan zemgaļu padzīvotajā Upmales zemē (Mežotnes pilskalns un Vīna kalns) un Tērvetē (Tērvetes pilskalns un klosterkalns).
Abus pilskalnus pirmais uzmērīja Ernests Brastiņš un viņš arī pirmais izteicis ideju, ka Grebu pilskalnu vai šo apkārtni varētu saistīt ar iespējamo Metsepoles zemes centru jeb Metsepoles pils “castrum Mezelpo” atrašanās vietu, jo uz dienvidiem no pilskalna ap 1,5 km attālumā ir atradusies vieta ar nosaukumu “Mežmuiža”. Arī pilskalnu pētnieks Juris Urtāns, kurš vairākkārt aprakstījis šos pilskalnus, pieļāvis, ka tieši Grebu pilskalni ir vieta, kur varētu būt atradusies 1226. gada Zobenbrāļu ordeņa un Rīgas arhibīskapijas zemes dalīšanas dokumentā minētā lībiešu Metsepoles novada centrālā pils.