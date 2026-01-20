"Rīgas Jūgendstila centrā" notiks tikšanās ar izstādes "Venēcijas atspulgi" autori Aleksandru Čudnovsku
Izstādes "Venēcijas atspulgi" ietvaros muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" notiks tikšanās ar mākslinieci Aleksandru Čudnovsku, kurā varēs iepazīties gan ar autores mākslas darbiem – Venēcijas karnevāla tērpu grafiskajām rekonstrukcijām, gan ar vēsturisko priekšmetu kolekciju. Māksliniece nolasīts lekciju "Venēcijas karnevāls un tā ietekme Eiropas karnevāla un mākslas vēsturē".
Muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs" jaunākā izstāde "Venēcijas atspulgi" iepazīstina ar spilgtu kultūrvēstures fenomenu - karnevālu, kurš aizsācies Venēcijā un piedzīvojis nozīmīgas izpausmes dažādās Eiropas valstīs, tostarp arī Latvijā. Izstādes autore Aleksandra Čudnovska lekcijas apmeklētājus iepazīstinās ar karnevāla vēsturi 17.–18. gadsimta Itālijā un pastāstīs par tā daudzveidīgajām interpretācijām Francijas, Vācijas un Latvijas mākslā.
Karnevāla norise gadsimtu garumā daudzkārt mainījusies: no vērienīgiem pilsētas svētkiem, līdz aizliegumam un atdzimšanai 20. gs. 70. gados. Arī šobrīd, kad tapusi šī izstāde, kurā apskatāmas karnevāla liecības triju gadsimtu griezumā, ir būtiski apzināt to simbolisko nozīmi un estētisko vērtību, ko redzam tērpu rekonstrukcijās un aksesuāros. Autore iepazīstinās ar karnevāla tēmas izpausmēm mākslā, un atbildēs uz jautājumiem par izstādē izlikto mākslas darbu kolekciju.
Tikšanās notiks svētdien, 2026. gada 25. janvārī, plkst. 14.00. Dalībai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi jugendstils@riga.lv vai zvanot 67181465, muzeja darba laikā. Dalība pasākumā ar derīgu ieejas biļeti muzejā.
Izstāde apskatāma līdz 2026. gada 8. martam muzeja darba laikā. Muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 18.00 katru dienu, izņemot pirmdienas.