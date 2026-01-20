Viņus vairāk nesauks par surdotulkiem. Apstiprināts jauns termins
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija nolēmusi aizstāt terminu "surdotulks" ar terminu "zīmju valodas tulks", liecina komisijas pieņemtais lēmums.
Lēmums pieņemts pēc Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvju lūguma, izvērtējot iesniegumā minētos argumentus, kā arī iepazīstoties ar Labklājības ministrijas un Valsts valodas centra viedokli.
Terminoloģijas komisija secinājusi, ka praksē profesijas nosaukums "surdotulks" vairs netiek plaši izmantots un nav uzskatāms par korektu arī no medicīniskā viedokļa. Vienlaikus norādīts, ka starptautiskajā vidē tiek lietots termins "sign language interpreter", kura atbilstošā atbilsme latviešu valodā ir "zīmju valodas tulks".
Ņemot vērā minēto, komisija atbalstījusi ierosinājumu mainīt profesijas nosaukumu, paredzot turpmāk veikt attiecīgas izmaiņas normatīvajos aktos, kuros minēta profesija "surdotulks", kā arī profesiju klasifikatorā.