"Vispār nebremzēja": Nestrādājoša luksofora dēļ Ogrē saduras kravas un vieglā automašīna; ir cietušais. VIDEO
Pirmdien Ogrē, nestrādājot luksoforam, notikusi kravas un vieglās automašīnas "Volkswagen" sadursme, kurā cietis viens cilvēks.
Negadījums noticis pilsētas centrālajā ielā, uz laiku bloķējot satiksmi Daugavpils virzienā. Sākotnējā informācija liecina, ka sadursmes brīdī krustojumā nav darbojies luksofors, kas, iespējams, veicinājis avārijas izraisīšanu, autovadītājiem neievērojot ceļa zīmes, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pēc trieciena vieglā automašīna tikusi spēcīgi deformēta, un tās vadītājs transportlīdzeklī tika iespiests. Notikuma vietā strādāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki, kuri ar speciālo instrumentu palīdzību cietušo atbrīvoja.
Kā raidījumam norādīja VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas vada komandiera vietnieks Egīls Vilnis Jakuškins, cietušais nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Saskaņā ar pieejamo informāciju, autovadītājs slimnīcā nogādāts stabilā stāvoklī.
Kravas automašīnas vadītājs skaidrojis, ka braucis pa galveno ceļu, kad viņam priekšā pēkšņi izbraukusi vieglā automašīna, kuras vadītājs nav samazinājis ātrumu.
"Vispār pat nebremzēja. Viņš kā brauca ātrumā, tā iebrauca pilnībā. Viņš brauca ātri, izlēca priekšā. Man nebija kur palikt, es sāku bremzēt, bet jēga nekāda. Tā arī notika," raidījumam stāstīja autovadītājs.