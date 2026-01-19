Gaisa kvalitātes pasliktināšanās vairāk būs jūtama pilsētās.
Sabiedrība
Šodien 18:07
Sinoptiķi brīdina par gaisa kvalitātes pasliktināšanos tuvākajās dienās
Sākot ar pirmdienas vakaru un turpmākās divas dienas – līdz 21. janvārim – Latvijā pasliktināsies gaisa kvalitāte, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Eksperti skaidro, ka piesārņojuma līmeni noteiks gan lokālās PM2.5 daļiņas, gan dienvidrietumu vēju atnestais pārrobežu piesārņojums.
Situāciju pasliktinās gaisa temperatūras inversija, kuras dēļ būs apgrūtināta piesārņojuma izkliede atmosfērā. Prognozēts, ka gaisa kvalitātes indekss var būt viduvējs vai pat slikts.
Visjūtamāk gaisa kvalitāte pasliktināsies lielākajās pilsētās. Centrs aicina paaugstināta riska iedzīvotāju grupas šajā laikā ievērot piesardzību.
Gaisa kvalitātes uzlabošanās gaidāma, mainoties vēja virzienam vai citiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.