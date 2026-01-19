Dzeltenais brīdinājums! Šonakt daudzviet jārēķinās ar stindzinošu salu
Otrdien naktī un no rīta vietām visos Latvijas reģionos gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20..-24 grādiem, prognozē sinoptiķi.
🟡❄️ Šonakt laika periodā no plkst. 20:00 līdz rītdienas plkst. 08:00 Latvijas austrumu rajonos gaidāms stiprs sals - gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20...-22º.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 19, 2026
Valsts lielākajā daļā temperatūra noslīdēs zem -15 grādiem, vietām piekrastē tā svārstīsies ap -10 grādiem. Nav gaidāmi nokrišņi, dažviet veidosies migla un sarma. Pūtīs viegls dienvidu vējš, gaidāms arī bezvējš.
No pirmdienas vakara līdz otrdienas rītam valsts austrumu daļā būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru salu.
Dienā spīdēs saule, bet vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos gaidāms apmācies laiks, bez nokrišņiem. Saglabājoties lēnam vējam un bezvējam, gaisa temperatūra dienas vidū svārstīsies starp -4 un -14 grādiem.
Sala un bezvēja dēļ vietām - sevišķi pilsētās - pasliktināsies gaisa kvalitāte.
Rīgā gaidāma saulaina otrdiena, pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra no rīta -13 grādi pilsētas centrā un līdz -21 grādam Pierīgā; dienā gaidāmi aptuveni -10 grādi.
Gadījumos, kad gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, jaunākie skolēni var neapmeklēt izglītības iestādes.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izglītības iestādēm ir noteiktas aukstuma robežas, kuras sasniedzot, skolēni var palikt mājās. Bērni vecumā līdz 12 gadiem izglītības iestādi var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem, savukārt skolēni no 13 gadu vecuma uz skolu var nedoties, ja gaiss atdzisis līdz vismaz mīnus 25 grādiem.