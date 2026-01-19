Dreiliņkalns kļuvis bīstams: Rīgas vicemērs Ratnieks aicina vecākus ierobežot bērnu šļūkšanas iespējas
Iespējamo traumatisma risku dēļ Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) aicina vietējo apkaimju vecākus ierobežot bērniem izmantot Dreiliņkalna stāvās nogāzes, aģentūru LETA informēja vicemēra padomniece Inese Ozoliņa.
Ratnieks aicina neļaut bērniem izmantot Dreiliņkalnu braukšanai ar ragaviņām, sļūkšanai ar palīglīdzekļiem vai braukšanai ar slēpēm. Tā vietā ikviens varot izmantot pilsētas izveidoto distanču slēpošanas trasi kalna pakājē.
"Aicinu vecākus būt atbildīgiem un ar bērniem pārrunāt ziemas prieku radītus drošības riskus uz kalna. Ja tomēr izvēlas izmantot Dreiliņkalna nogāzes aktīvajām ziemas nodarbēm, tad to ieteicams izmantot tikai no zema un droša augstuma, ievērojot visus drošības pasākumus un vēlams ar vecāku klātbūtni," pauž Ratnieks.
Ratnieka vērtējumā, kalnam ir garas un stāvas nogāzes, turklāt tās tagad ir slidenas, kas ļauj attīstīt lielu braukšanas ātrumu un rada bīstamību. Pašvaldība esot saņēmusi informāciju par vairākām gūtām traumām.
Pašvaldībā informē, ka Dreiliņkalns pagaidām nav paredzēts aktīvās atpūtas izmantošanai un uz to attiecas vairāki Valsts vides dienesta ierobežojumi, ņemot vērā, ka tā ir rekultivētā izgāztuves teritorija. Pašvaldība ir noteikusi, ka šī teritorija ir atvērta tikai pastaigām.
Ratnieks uzdevis atbildīgajam Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam izvērtēt situāciju un nepieciešamības gadījumā rast risinājumu zīmēm, kas papildus brīdinātu vecākus un bērnus par drošības riskiem uz kalna.