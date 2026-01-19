Automašīnu sadursme netālu no Ogres, traucēta satiksme uz Daugavpils šosejas
Automašīnu sadursme netālu no Ogres, traucēta satiksme uz Daugavpils šosejas

Ogres novadā satiksmes negadījuma dēļ traucēta satiksme uz Daugavpils šosejas, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Šodien plkst. 11 policijā saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu uz autoceļa Rīga - Daugavpils, kur notika sadursme starp automašīnu "Volkswagen" un kravas transportlīdzekli "Scania".

Patlaban satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu.

