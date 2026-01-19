112
Šodien 14:35
Automašīnu sadursme netālu no Ogres, traucēta satiksme uz Daugavpils šosejas
Ogres novadā satiksmes negadījuma dēļ traucēta satiksme uz Daugavpils šosejas, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
‼️⛔️CSNg uz a/c A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki). Satiksme bloķēta. (39.1-41km) Ziņo, @ugunsdzeseji— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 19, 2026
🚙Apbraukšana iespējama caur pašvaldības ceļiem. pic.twitter.com/hKpRvjzUvk
Šodien plkst. 11 policijā saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu uz autoceļa Rīga - Daugavpils, kur notika sadursme starp automašīnu "Volkswagen" un kravas transportlīdzekli "Scania".
Patlaban satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu.