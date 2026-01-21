Bērziņa atklātā vēstulē aicina rūpīgi izvērtēt vēja parka izveidi Dienvidkurzemē
Deputāte Inga Bērziņa nosūtījusi vēstules Ministru prezidentei Evikai Siliņai, kā arī atbildīgajiem nozaru ministriem — klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram un ekonomikas ministram Viktoram Valainim —, aicinot rūpīgi izvērtēt Dienvidkurzemē plānoto vēja parka “K2 Ventum” projektu.
"Šis gadījums ir jāvērtē nevis kā lokāls konflikts, bet gan kā tests tam, vai Latvija spēj pieņemt atbildīgus, datos un pierādījumos balstītus ilgtermiņa lēmumus enerģētikā, drošībā un teritorijas plānošanā, kas ietekmēs nākamās paaudzes, nevis pakļauties īstermiņa ieguvumiem," norāda politiķe.
"Uzbūvējot vairāk kā 40 vēja turbīnu, katru augstumā līdz 250 metriem, dabas rezervātu un tūrisma apkaimes tiešā tuvumā, sekas piekrastē būs tūlītējas: ietekme uz vidi, ainavu, vietējo ekonomiku, dzīves kvalitāti un nacionālo drošību. Tās noteiks visas apkaimes nākotni uz gadu desmitiem. Ja uz jautājumu, kāpēc projekts tiek īstenots tieši šeit un tieši šādi, nav skaidras, godīgas un uz pierādāmiem faktiem balstītas atbildes, tas nav gatavs īstenošanai."
"K2 Ventum" VES parku paredzēts būvēt Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā, un tam paredzēto elektropārvades pieslēgumu plānots izveidot Sakas pagastā un Kuldīgas novada Alsungas pagastā. Projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) un saņemts IVN atzinums.
Tuvākās apdzīvotās vietas plānotajam vēja parkam "K2 Ventum" ir Saka, kas atrodas aptuveni 1,7 kilometra attālumā, Pāvilosta, kas atrodas aptuveni 2,5 kilometru attālumā, un Ziemupe, kas atrodas 4,9 kilometru attālumā.
Tikmēr netālu no Ventspils, starp Plateni un Popi, uzsākta SIA „Ventspils Wind” vēja parka būvniecība, kuras laikā objektā tiks izbūvētas desmit vēja turbīnas. Kā norāda SIA „Baltic Renewables”, vēja parks tiks būvēts Ventspils šosejas (A10) un 110 kV elektrolīnijas tuvumā, bet parka kopējā jauda būs aptuveni 66 MW.