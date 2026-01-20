Pasaulē
Šodien 01:12
Divas dienas pēc briesmīgās katastrofas Spānijā atkal no sliedēm noskrējis vilciens
Divas dienas pēc briesmīgās divu ātrvilcienu sadursmes Spānijas dienvidu reģionā Andalūzijā, kur dzīvību zaudēja vismaz 42 cilvēki, vēl viena vilciena katastrofa notikusi šoreiz ziemeļaustrumu Katalonijā, kur vilciena katastrofā dzīvību zaudējis mašīnists, bet vismaz 14 cilvēki guvuši ievainojumus.
Vietējais civilās aizsardzības dienests paziņoja, ka atbalstsienu sabruka uz sliedēm posmā starp Želidu un Santsadurni. Spānijas dzelzceļa operators “Adif” paziņoja, ka siena, visticamāk, sabruka dēļ spēcīgām lietavām, kas šonedēļ plosās Katalonijā.
Avārija Katalonijā notikusi divas dienas pēc tam, kad Kordovas provincē Andalūzijā gāja bojā vismaz 42 cilvēki un vairāk nekā 120 tika ievainoti. Negadījums notika, kad Malagas-Madrides ātrvilciena pēdējie vagoni netālu no Adamusas noskrēja no sliedēm un sadūrās ar pretim braucošo vilcienu, kas bija ceļā no Madrides uz Velvu.