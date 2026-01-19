Lubānas pilsētas pamatskola (foto: lubana.lv)
Paziņots, kurās janvāra dienās Lubānas pamatskolā mācības nenotiks
Sakarā ar Lubānas pilsētas pamatskolas ēkas būvdarbiem un pārcelšanos no 2.stāva uz 3.stāvu Lubānas pilsētas pamatskolas administrācija informējusi iedzīvotājus par datumiem, kad mācības skolā nenotiks.
Sakarā ar Lubānas pilsētas pamatskolas ēkas būvdarbiem un pārcelšanos no 2.stāva uz 3.stāvu skolā mācības nenotiks 23., 26. un 27. janvārī, paziņojusi administrācija.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 819 (17.12.2024.), skola ir lūgusi saskaņot 2025./2026. mācību gada pagarināšanu līdz 2026.gada 3.jūnijam. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību satura apguvi drošā un kvalitatīvā vidē.