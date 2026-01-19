Smiltenes daudzīvokļu ēkā iemūrēta kapsula
2026. gada 16. janvārī Smiltenē, Pļavas ielā 3 – jaunās īres daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Šobrīd notiek būvniecības darbi, lai jau šī gada augustā ēka kļūtu par atbalstu Smiltenes novada iedzīvotājiem, nodrošinot 30 jaunas dzīvesvietas.
Kapsulas iemūrēšanas pasākumā piedalījās SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis, AS “ALTUM” korporatīvo klientu daļas vadītājs Māris Apsītis, SIA “MONUM” valdes locekle Evita Domello, kā arī citi projekta īstenošanā iesaistītie pārstāvji.
“Paldies visiem, kas iesaistījās daudzdzīvokļu ēkas būvniecības projektā Smiltenē, Pļavas ielā 3. Es ceru, ka šis projekts nebūs tikai atsevišķs mājoklis, bet kļūs par spēcīgu impulsu turpmākai attīstībai un jaunai būvniecībai. Šajā teritorijā paredzētas gan privātās investīcijas, gan citi attīstības projekti. Mēs skatāmies nākotnē – iespējams, līdzīgi mājokļi varētu tikt īstenoti arī turpmāk. Šis ir sākums jaunam posmam mājokļu attīstībā mūsu novadā,” uzsver Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis.
Jaunajā īres namā būs: 7 vienistabas dzīvokļi (36,80–54,23 m²), 18 divistabu dzīvokļi (48,15–60,70 m²), 5 trīsistabu dzīvokļi (68,12–73,46 m²). Viens dzīvoklis pēc nepieciešamības var tikt pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visiem dzīvokļiem paredzēti balkoni. Pie ēkas tiks labiekārtota apkārtējā teritorija, izveidojot atpūtas zonu ar bērnu rotaļu laukumu, kā arī katram dzīvoklim būs paredzēta viena bezmaksas, pastāvīga autostāvvieta.
Smiltenes novada iedzīvotājiem vēl ir iespēja iesniegt pašvaldībā iesniegumu un nepieciešamos papildu dokumentus, lai reģistrētos dzīvokļu piešķiršanai šajā daudzdzīvokļu namā. Šobrīd pieejami septiņi divistabu dzīvokļi un viens vienistabas dzīvoklis. Lai gan pieteikumi jau ir saņemti trīsistabu dzīvokļiem, aicinām pieteikties arī citus iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešams dzīvoklis zemas īres mājoklī.
Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību – sazinoties ar Īpašuma un vides nodaļas Nekustamo īpašumu speciālisti Daci Klāvu, rakstot uz e-pasta adresi: dace.klava@smiltenesnovads.lv, vai zvanot uz tālruņa numuru: [ +371 64707869](tel:+371 64707869).