Ropažu pusē uz autoceļa izskrējis apseglots zirgs bez jātnieka
Šodien, 18. janvārī, uz Rīga–Ērgļi autoceļa, pirms pagrieziena uz Ropažiem, autovadītāji pamanījuši bez jātnieka skrienošu zirgu, kas no meža ceļa ar norādi “Norkalni” pēkšņi izskrējis uz brauktuves un devies tālāk mežā ceļa otrā pusē.
Aculiecinieki norāda, ka zirgs bijis tumši brūnā krāsā ar sarkanbrūniem segliem, taču bez jātnieka. Dzīvnieks pārvietojies ļoti strauji un, nonākot mežā, pārlecis pat augstu ceļa barjeru, padarot tā notveršanu neiespējamu.
Meklē saimnieku, bažas par jātnieka drošību
Ziņas autors norāda, ka ir sazinājies ar tuvākajām zirgaudzētavām, taču tajās apstiprināts, ka visi zirgi atrodas uz vietas. Tā kā zirgi spēj noskriet ievērojamus attālumus, pastāv iespēja, ka dzīvnieks nācis no tālākas teritorijas.
Īpašas bažas raisa fakts, ka zirgs bijis apseglots, taču jātnieks nav redzēts, tādēļ nav izslēgta iespēja, ka varētu būt noticis negadījums.
Aicina atsaukties un dalīties ar informāciju
Aculiecinieki aicina ikvienu, kam ir informācija par zirga saimnieku vai iespējamo jātnieku, sazināties ar atbildīgajiem dienestiem vai dalīties ar šo informāciju, lai palīdzētu noskaidrot situāciju.
Autovadītāji tiek aicināti būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties šajā reģionā, jo dzīvnieks joprojām var atrasties tuvējā apkārtnē.