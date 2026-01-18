Latvija atbalsta astoņu Eiropas valstu paziņojumu par pieaugošo eskalāciju Trampa noteikto muitas tarifu dēļ
Latvija atbalsta astoņu Eiropas valstu paziņojumu par pieaugošo eskalāciju ASV prezidenta Donalda Trapma šīm valstīm noteikto muitas tarifu dēļ, secināms no valsts Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) paustā.
Dānija, Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Vācija un Zviedrija, kam Tramps par iebildumiem pret viņa centieniem pārņemt savā kontrolē Grenlandi piemērojis papildu muitas tarifus, paziņojušas, ka tas "apdraud transatlantiskās attiecības" un rada "bīstamas lejupejošas spirāles draudus".
Šīs valstis svētdien izplatīja kopīgu paziņojumu, un Siliņa vietnē "X" ierakstījusi, ka Latvija to atbalsta.
Jau ziņots, ka astoņas valstis paudušas apņēmību "kopīgo transatlantisko interešu vārdā stiprināt Arktikas drošību" un norādījušas uz Dānijas vadītajiem manevriem, kas nedēļas nogalē notikuši Grenlandē.
Eiropas valstis atkārtoti paudušas solidaritāti ar Dāniju un norādījušas, ka domstarpības risināmas dialoga ceļā, nevis ar draudiem piemērot papildu muitas tarifus.
Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.