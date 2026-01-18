Rīgas ostā ieradīsies NATO 1. pastāvīgās jūras spēku grupas flagmanis
Šodien Rīgā ostas vizītē ieradīsies NATO 1. pastāvīgās jūras spēku grupas (SNMG1) flagmanis, Spānijas jūras spēku kuģis "Almirante Juan de Borbón", informēja NATO spēku integrācijas vienības padomniece komunikācijas jautājumos Līva Veita.
Šī ir pirmā SNMG1 ostas vizīte kopš Spānijas jūras spēki pārņēmuši tās komandvadību.
Ostas vizītes apliecina NATO apņemšanos nodrošināt kolektīvo aizsardzību, stiprina sadarbību ar Latviju kā vienu no galvenajām sabiedrotajām NATO austrumu flangā, demonstrēt alianses solidaritāti un klātbūtni Baltijas jūras reģionā, uzsver Veita.
SNMG1 komandieris, Spānijas Jūras spēku kontradmirālis Hoākins Ruizs Eskagedo ir pārliecināts, ka šī vizīte stiprina attiecības starp NATO jūras spēkiem un Latvijas valsts vadību, kā arī Latvijas nepārtraukto atbalstu sabiedroto operācijām.
"Šādas ostu vizītes ir nozīmīga iespēja stiprināt mūsu saites ar sabiedrotajiem un apliecināt NATO pastāvīgo apņemšanos nodrošināt kuģošanas drošību un kolektīvo aizsardzību Baltijas reģionā," uzsver komandieris.
Pirmdien flagmani apmeklēs Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
SNMG1 ir viena no četrām pastāvīgajām NATO jūras spēku grupām, kas nodrošina nepārtrauktu kuģu klātbūtni jūrā, lai nepieciešamības gadījumā spētu nekavējoties reaģēt gan miera laikā, gan krīzes un konfliktu laikā. Šāda NATO spēku izvietošana veicina sabiedroto drošību, uzlabo savietojamību un demonstrē NATO spēju darboties visā Ziemeļatlantijā, Baltijas jūrā un Arktikas pieejās.