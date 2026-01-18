Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu privātajos bērnudārzos plāno palielināt par aptuveni 50 eiro.
Sabiedrība
Šodien 16:14
Privātajiem bērnudārziem Rīgā plānots lielāks pašvaldības līdzfinansējums
Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru vienam izglītojamam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai starptautisko pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, plāno palielināt par aptuveni 50 eiro, liecina sagatavotais domes lēmuma projekts.
Pašlaik par vienu bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem pašvaldības līdzfinansējums ir 450,12 eiro. To plānots palielināt līdz 501,91 eiro.
Savukārt atbalsta apmērs par bērnu obligātās izglītības vecumā ir 297,63 eiro un to plānots palielināt līdz 351,98 eiro.
Gala lēmums par Līdzfinansējuma apmēru jāpieņem Rīgas domes sēdē.