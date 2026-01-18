Sinoptiķi informē: pirmdien gaidāms 20 grādu sals
Naktī uz pirmdienu Latvijas austrumos gaidāms 20 grādu sals, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķu prognozes.
Naktī laika apstākļus turpinās noteikt anticiklons, mākoņi aizklās debesis vien daļēji un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš būs lēns, no rīta vietām piekrastē veidosies migla.
Teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz -13..-18 grādiem, vietām piekrastes rajonos būs nedaudz siltāk jeb -9..-12 grādi, informē LVĢMC. Savukārt austrumu daļā temperatūra, debesīm skaidrojoties, pazemināsies pat līdz -20 grādiem.
Arī Rīgā naktī saglabāsies sauss laiks, mākoņiem vien daļēji aizklājot debesis. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz -13..-15 grādiem.
Pirmdien caur mākoņiem bieži uzspīdēs saule un laiks saglabāsies sauss. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš nepakāpsies virs -5..-10 grādu atzīmes.
Arī Rīgā saglabāsies daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -8..-10 grādiem.