Ādažu novadā par 229 000 eiro plāno ierīkot piecas patvertnes
Ādažu novadā par 229 000 eiro plāno ierīkot piecas patvertnes, informē pašvaldība.
Ādažu pašvaldība Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniedza projektu telpu piemērošanai patvertņu vajadzībām Ādažu novadā. Projektā pašvaldība savos īpašumos plāno veikt esošo telpu pārbūvi vai atjaunošanu piecos objektos, pielāgojot tos par trešās kategorijas patvertnēm.
Īstenojot projektu, tiks izveidotas patvertnes, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārējā sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, klāsta pašvaldība.
Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 229 064 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 194 705 eiro un pašvaldības finansējums 34 359 eiro.
Kā aģentūru LETA uzzināja Ādažu domē, patvertne tiks ierīkota Ādažos, domes ēkā Gaujas ielā 33A, kur varēs patverties 77 cilvēki. Ādažu vidusskolas ēkā Gaujas ielā 30 plānots nodrošināt patvērumu 258 cilvēkiem, bet bērnudārza ēkā Pirmā ielā 26A - 164 cilvēkiem.
Carnikavā, bijušā Carnikavas novada domes ēkā Stacijas ielā 7 patvērumu varēs nodrošināt 93 cilvēkiem, bet Siguļos, īpašumā "Skola", varēs uzņemt 60 cilvēkus.
Projektu plānots īstenot 21 mēneša laikā pēc vienošanās parakstīšanu ar CFLA, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.