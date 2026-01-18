Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Igoru Lāci
foto: Valsts policija / LETA
Igors Lācis.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Igoru Lāci

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1968. gadā dzimušo Igoru Lāci, kurš šā gada 12. janvārī pēc pulksten 8.00 izgāja no adreses Rīgā, Mežrozīšu ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta

Pazīmes: augums 185 cm, sirmi mati, vidējas miesas būves.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67085984.

