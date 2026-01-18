Daudzi izcili kino darbi varēja izskatīties pavisam citādāk...
Slavenības
Šodien 06:17
Metjū Makonahijs bija pārliecināts, ka "Titānika" loma jau ir viņam kabatā. Ikoniskas kino lomas, kas gandrīz nonāca pie citiem aktieriem
Holivuda ir pilna ar ikoniskām lomām, kas uz visiem laikiem mainījušas aktieru likteņus – padarījušas viņus par globālām zvaigznēm, nostiprinājušas statusu kino industrijā vai devušas jaunu elpu jau pieredzējušām karjerām. Šīs lomas kļuvušas par neatņemamu popkultūras daļu, skatītājiem tās ir grūti iedomāties citā izpildījumā, bet paši aktieri bieži vien tiek identificēti tieši ar šiem tēliem.
Taču aiz spožajām pirmizrādēm, sarkanajiem paklājiem un rekordlielajiem kino ieņēmumiem slēpjas mazāk zināmi stāsti. Izrādās, ka daudzas no lomām, kuras šodien uzskatām par ideāli piemeklētām, sākotnēji nemaz nebija paredzētas tiem aktieriem, kas tās padarīja leģendāras.
Lūk, dažas no leģendārām lomām, kas varēja izskatīties pavisam citādāk: