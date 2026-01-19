Bezvēsts pazudušais Igors ir atrasts sveiks un vesels.
Šodien 09:26
Bezvēsts pazudušais Igors Lācis ir atrasts
Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudušais 1968. gadā dzimušais Igors Lācis ir atrasts sveiks un vesels.
1968. gadā dzimušais vīrietis tika meklēts kopš 12. janvāra, kad viņš pēc pulksten 8.00 izgāja no adreses Rīgā, Mežrozīšu ielā, un līdz šim brīdim nebija par sevi devis ziņas.
PAPILDINĀTS 19. janvārī plkst. 9.20— Valsts policija (@Valsts_policija) January 19, 2026
🤝🏼Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!