/Ilustratīvs attēls/
Sabiedrība
Šodien 08:59
Studenti izstrādā risinājumu, kas bloķē un par samaksu atbloķē traucējošas lietotnes
Tehnoloģiju biznesa skolas "StartSchool" hakatonā uzvaras laurus plūca studenti, kas izstrādājuši lietotni uzmanības noturēšanai, bloķējot traucējošas lietotnes un paredzot to atbloķēšanu par lietotāja noteiktu samaksu.
Piecu dienu laikā 72 studenti, apvienoti 19 komandās, strādāja pie digitālu produktu izstrādes. Otro vietu ieguva platforma, kas piedāvā risinājumu kravas autovadītāju piesaistei, savukārt trešajā vietā ierindojās studentu komanda, kas izstrādājusi bezskaidras naudas ziedojumu pieņemšanas risinājumu baznīcām un bezpeļņas organizācijām.
Dalībnieki strādāja mentoru un nozares ekspertu vadībā, un visbiežāk pārstāvētās jomas bija veselība un mentālā labsajūta, produktivitāte, izglītība un B2B tehnoloģiju risinājumi.
Hakatons ir daļa no "StartSchool" mācību programmas, un radīto ideju attīstība turpināsies līdz "Demo dienai" 12. jūnijā. Pasākums notika ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu.