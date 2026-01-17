Stradiņa slimnīcā izcēlies ugunsgrēks, situāciju kontrolē
foto: Ieva Leiniša/LETA
Ugunsgrēks bija izcēlies slimnīcas 21. korpusa un A1 ēkas savienojuma tunelī.
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā sestdien izcēlās ugunsgrēks.

Slimnīca paziņoja, ka 21. korpusa un A1 ēkas savienojuma tunelī bija izcēlies ugunsgrēks, kas šobrīd ir novērsts. Degšanas laikā bija radies sadūmojums.

"Notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, situācija tiek kontrolēta. Uztraukumam nav pamata – slimnīca turpina darbu ierastajā režīmā, un apdraudējuma pacientiem un darbiniekiem nav," paziņoja slimnīca.

