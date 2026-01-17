Ilustratīvs attēls.
Kopš 5. decembra bezvēsts pazudušās Anželikas atrašanās vieta ir noskaidrota
Bezvēsts prombūtnē bijušās Anželikas Ulanovas atrašanās vieta ir noskaidrota, portālu Jauns.lv informēja likumsargi.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2000. gadā dzimušo Anželiku Ulanovu.
Policijas rīcībā bija informācija, ka sieviete dzīvoja Vācijā un no 2025. gada 5. decembra atrodas bezvēsts prombūtnē un nav zināma viņas atrašanās vieta.