NMPD atgādina par zināšanām, kas var izglābt dzīvību - vai tu tās zini?
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) informē, ka pēdējo divu nedēļu laikā piecās dažādās situācijās līdzcilvēki spējuši glābt cilvēku dzīvības, laikus sniedzot pirmo palīdzību un uzsākot atdzīvināšanas pasākumus vēl pirms mediķu ierašanās.
Palīdzību snieguši gan ģimenes locekļi, gan draugi, gan arī pilnīgi sveši cilvēki — dēli saviem tēviem, draugi draugiem un svešinieki svešiniekiem. NMPD uzsver, ka izšķiroša bijusi cilvēku drosme rīkoties un zināšanas, kas ļāvušas saglabāt dzīvību kritiskās situācijās.
Izšķirošas ir pirmās minūtes
NMPD atgādina, ka cilvēkam bezsamaņā un bez elpošanas jau 5–8 minūšu laikā var rasties neatgriezeniski smadzeņu bojājumi. Jo ātrāk tiek uzsākta atdzīvināšana, jo lielākas ir izdzīvošanas iespējas.
Dienests uzsver, ka ārkārtas situācijās palīdzības sniedzēji nav vieni — ārkārtas tālruņa 113 dispečercentra mediķi sniedz instrukcijas pa tālruni, līdz notikuma vietā ierodas NMPD brigāde.
Aicina atjaunot pirmās palīdzības prasmes
NMPD aicina ikvienu iedzīvotāju apgūt un regulāri atsvaidzināt pirmās palīdzības prasmes, jo dzīvē nav iespējams paredzēt brīdi, kad tās var kļūt izšķirošas. Dienesta pieredze rāda, ka visbiežāk palīdzība nepieciešama tieši vistuvākajiem cilvēkiem.
“Tās ir prasmes, kas, netiekot izmantotas, ar laiku zūd. Tāpēc tās ir jāatkārto,” uzsver NMPD, aicinot iedzīvotājus pārdomāt, kad pēdējo reizi apmeklētas pirmās palīdzības apmācības.