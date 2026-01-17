SPKC: pēc ziemas brīvdienām pieaugusi izglītības iestāžu apmeklētība
Pēc ziemas brīvdienām būtiski pieaugusi Latvijas skolu un bērnudārzu apmeklētība, kas saistīts ar akūto elpceļu saslimšanu izplatības samazināšanos, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa dati.
Nedēļā pirms brīvdienām vispārējās izglītības iestādes apmeklēja 86,3% skolēnu, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes - 63,9% bērnu.
Pēc brīvdienām skolu apmeklētība pieaugusi līdz 90,5%. Viszemākā skolēnu apmeklētība fiksēta Jelgavā, kur vienlaikus reģistrēta arī augstākā saslimstība ar gripu - tur skolās ir 84,2% bērnu.
Arī pirmsskolas izglītības iestādēs novērots ievērojams apmeklētības kāpums - tas sasniedzis 79%, kas ir par 15,1 procentpunktu vairāk nekā nedēļā pirms svētkiem. Lielākajā daļā monitoringa pašvaldību apmeklējums svārstās no 77% līdz 80%, savukārt Liepājā tas sasniedzis 84,6%, kas ir par 13,9 procentpunktiem vairāk nekā pirms brīvdienām.
Monitoringā iekļautas kopumā 62 vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes Daugavpilī, Gulbenes novadā, Jelgavā, Jēkabpils novadā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmieras novadā un Ventspilī.
Izglītības iestādes katru nedēļu informē par iestāžu apmeklējumu ceturtdienā.
Kā vēstīts, saslimstība ar gripu un citām augšējo elpceļu infekcijām aizvadītajā nedēļā turpinājusi samazināties, bet joprojām saglabājas augstā līmenī, liecina SPKC monitoringa dati.