Šodien 08:23
Kurzemē un Zemgalē apgrūtināti braukšanas apstākļi
Šorīt sniegs un apledojums Kurzemē un Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Bauskas šoseja (A7), Liepājas šosejas (A9), Ventspils šosejas (A10) un autoceļiem Tukums-Jelgava (P98), Saldus-Kuldīga-Ventspils (P108), Liepāja-Aizpute-Kuldīga (P112) un Kuldīga-Talsi (P120).
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 30 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Saldus, Ventspils, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes, Gulbenes, Alūksnes, Cēsu, Valmieras, Limbažu un Valkas apkārtnē.
Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, un drošu distanci.